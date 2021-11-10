Министр обороны Польши заявил, что все прорвавшиеся через границу, были задержаны

Граница Беларуси и Польши. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все беженцы, которым удалось прорваться через границу, были задержаны, передает Telegram-канал Mash.

"Это была неспокойная ночь... Все те, кто прорвался (через границу), были задержаны", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Группировка военных на границе с Беларусью увеличена с 13 до 15 тысяч.

Ранее сообщалось, что две группы мигрантов прорвались через границу из Беларуси в Польшу.

Польша из-за наплыва мигрантов из Беларуси закрыла пункт пропуска на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941537-ministr-oborony-polshi-zayavil-chto-vse-prorvavshiesya-cherez-granitsu-byli-zaderzhany/