Названа дата суда по делу Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

Российские СМИ раскрыли, когда пройдет судебное заседание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По данным РИА Новости, которые издание публикует в своем Telegram-канале, суд над Саакашвили назначен на завтра на 13:00 (15:00 по Нур-Султану). Об этом агентству сообщил представитель суда.

Сообщается, что грузинский суд будет слушать дела о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и о погроме в телекомпании "Имеди".

Стоит отметить, что помимо них на родине бывший президент проходит и по ряду других дел.

Так, его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дела о растрате средств из госбюджета – его пока рассматривает суд.

Саакашвили был задержан 1 октября по возвращении в Грузию.

К освобождению политика призывали его сторонники и множество граждан, вышедших на акцию протеста. Однако публично выступали и те, кто против его освобождения.

Недавно стало известно, что Саакашвили госпитализировали. Предположительно, это связано с голодовкой, которую политик объявил больше месяца назад. Между тем, пенитенциарная служба Грузии показала видео, на котором видно, как экс-президент все же употребляет пищу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941359-nazvana-data-suda-po-delu-saakashvili/