Польский политик заявил, что Беларусь хочет довести ситуацию на границе до человеческих жертв

Войска на польской границе. Скриншот: YouTube/The Guardian

Замминистра иностранных дел в Польше Петр Вавжик заявил, что Беларусь хочет довести ситуацию на границе до человеческих жертв, передает Польское радио.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что своими действиями белорусская сторона стремится к эскалации, при этом провоцируя польских солдат. Это, по его словам, способно привести к человеческим жертвам.

Вавжик добавил, что Беларусь отрицает свои провокационные действия.

"Нет понимания того, что происходит по ту сторону. Есть только убежденность в том, что они отражают некую якобы атаку, что также можно увидеть в выступлении белорусского МИДа, в котором отрицается сам факт провокации", - сказал он в эфире польского радио.

Тем временем белорусские пограничники сообщили о большой группе беженцев, которые движутся к польской границе. А недавно белорусские власти обвинили Польшу в в попытке усилить напряженность между ними.

В конце октября Лукашенко прокомментировал переброску польских войск к границе с Беларусью.

Как сообщает Sputnik Беларусь, мигранты уже достигли Польши, покинув Беларусь.

"Усиление вдоль дороги снято, сообщают военнослужащие. Мигранты покидают территорию Беларуси", - гласит сообщение.

Согласно сообщению Министерства обороны Польши, группа нелегалов находится в районе пропуска "Кузница".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941125-polskiy-politik-zayavil-chto-belarus-hochet-dovesti-situatsiyu-na-granitse-do-chelovecheskih-zhertv/