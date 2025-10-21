Утечка данных 16 млн казахстанцев: возможные причины назвали в Минцифры

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев на брифинге в правительстве прокомментировал утечку данных 16 млн казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Досжана Мусалиева, проверка выяснила, что большинство данных из утекшей информации были украдены в 2022 году.

"Да, она была наполнена какими-то там маленькими данными, как бы актуализированными, но большинство было в 2022 году. В ходе проверки были выявлены отдельные признаки, как это могло произойти. В том числе, рассматривается такая версия, что это могло уйти с легальных учетных записей", - сказал вице-министр.

По его словам, базы не были взломаны.

"Человек, имеющий официальный доступ туда - логин и пароль (передал - прим. ред.). Или были переданы третьим лицам, или кем-то украдены, и, таким образом, вся база была выкачена оттуда.

То есть, вот такая версия есть. Дальнейшие все материалы были переданы соответствующим органам", - заявил он.

Иную информацию он озвучивать не стал, ссылаясь на тайну следствия. Добавим, что сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что в стране необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан.

В июне в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан. Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке.

Также сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.