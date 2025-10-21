Ужесточить наказание за утечку персональных данных казахстанцев поручил Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что в стране необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

На заседании правительства Олжас Бектенов акцентировал внимание на росте случаев телефонного и интернет-мошенничества, многие из которых совершаются с использованием иностранных номеров и устройств, не зарегистрированных в национальной системе.

"Министерствам искусственного интеллекта и внутренних дел нужно активизировать работу по пресечению данной незаконной деятельности. Необходимо ужесточить наказание за утечку персональных сведений граждан из баз данных, помимо госорганов, также и финансовых организаций, мобильных операторов и частного бизнеса в целом", - сказано в сообщении.

В июне в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан. Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке.

Также сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.

