16 млрд паролей пользователей Apple, Google и Telegram по всему миру утекли в Сеть

По данным Cybernews, в Сети обнаружена база, содержащая беспрецедентные 16 млрд учетных записей с паролями, что является одной из самых масштабных утечек в истории, передает NUR.KZ.

По данным специалистов, раскрыта одна из крупнейших утечек данных в истории - речь идет о 16 млрд раскрытых учетных данных для входа. Данные, скорее всего, исходят от различных похитителей информации.

"С раскрытием более 16 млрд записей входа киберпреступники теперь имеют беспрецедентный доступ к персональным учетным данным, которые могут быть использованы для захвата учетных записей, кражи личных данных и целенаправленного фишинга.

Что особенно беспокоит, так это структура и новизна этих наборов данных - это не просто старые утечки, которые перерабатываются. Это свежие, масштабные разведданные, пригодные для использования в качестве оружия", - заявили исследователи проблемы.

Сообщается, что информация в просочившихся данных открывает двери практически к любому онлайн-сервису: Apple, Facebook, Google, Тelegram и различных государственных служб.

Напомним, несколько дней назад в Сети появилась информация о массовой утечке персональных данных казахстанцев - сообщается, что "утекли" данные о 16,3 млн граждан.

Позже в Минцифры сообщили, что граждане, чьи персональные данные будут обнаружены в массиве утечки, получат уведомление через личный кабинет на портале электронного правительства.

Кроме того, в Центре анализа и расследования кибератак высказали предположение о произошедшей утечке.

В мае сообщалось, что жители Казахстана с помощью приложения eGov Mobile смогут проверять безопасность своих данных и отслеживать их в случае утечки.