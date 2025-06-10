Аккаунты подростков младше 16 лет в Instagram собираются контролировать в Казахстане
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В Казахстане скоро запустят новую функцию для пользователей Instagram, которая предназначена для подростков младше 16 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП.
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев провел встречу с вице-президентом компании Meta Саймоном Милнером.
Сообщается, что стороны поговорили об обеспечении цифровой безопасности детей и подростков.
"Компания Meta представила новый функционал Instagram - "Аккаунты для подростков", предназначенные для пользователей младше 16 лет. В рамках этого функционала родители могут ограничить круг лиц, имеющих доступ к подростковому аккаунту, установить фильтрацию чувствительного контента.
Есть автоматическая блокировка оскорбительных слов в комментариях и сообщениях, можно скрыть публикации от незнакомых пользователей, а также отключить уведомления в ночное время и ограничить время использования", - сказано в сообщении.
По данным Минцифры, ожидается, что в ближайшее время данная опция будет доступна для пользователей в Казахстане.
Напомним, в апреле этого года компания Meta объявила о новых шагах по усилению безопасности подростков в своих приложениях, включая Instagram, Facebook и Messenger.
Сообщалось, что в Instagram вводятся новые правила: подростки не смогут выходить в прямой эфир без разрешения родителей, а также не смогут выключить функцию размытия, вероятно, нежелательных изображений в частных сообщениях без родительского одобрения.
В начале прошлого года стало известно, что Meta начнет полностью скрывать неприемлемый контент от молодых пользователей в соцсетях Instagram и Facebook. Речь идет о контенте, связанном с насилием, суицидами и расстройствами пищевого поведения.
А осенью прошлого года Instagram начал вводить аккаунты для подростков. Сообщалось, что их будут контролировать родители - чтобы предотвратить злоупотребления и защитить детей, компания ввела новые ограничения на просмотр их постов, отменить которые могут только родители.
Мы также писали, что Meta продолжает внедрять меры по защите конфиденциальности пользователей и в скором времени начнет шифровать сообщения в Facebook и Instagram по умолчанию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2253828-akkaunty-instagram-dlya-podrostkov-mladshe-16-let-budut-regulirovat-v-kazahstane/