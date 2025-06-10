Аккаунты подростков младше 16 лет в Instagram собираются контролировать в Казахстане

В Казахстане скоро запустят новую функцию для пользователей Instagram, которая предназначена для подростков младше 16 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев провел встречу с вице-президентом компании Meta Саймоном Милнером.

Сообщается, что стороны поговорили об обеспечении цифровой безопасности детей и подростков.

"Компания Meta представила новый функционал Instagram - "Аккаунты для подростков", предназначенные для пользователей младше 16 лет. В рамках этого функционала родители могут ограничить круг лиц, имеющих доступ к подростковому аккаунту, установить фильтрацию чувствительного контента.

Есть автоматическая блокировка оскорбительных слов в комментариях и сообщениях, можно скрыть публикации от незнакомых пользователей, а также отключить уведомления в ночное время и ограничить время использования", - сказано в сообщении.

По данным Минцифры, ожидается, что в ближайшее время данная опция будет доступна для пользователей в Казахстане.

Напомним, в апреле этого года компания Meta объявила о новых шагах по усилению безопасности подростков в своих приложениях, включая Instagram, Facebook и Messenger.

Сообщалось, что в Instagram вводятся новые правила: подростки не смогут выходить в прямой эфир без разрешения родителей, а также не смогут выключить функцию размытия, вероятно, нежелательных изображений в частных сообщениях без родительского одобрения.

В начале прошлого года стало известно, что Meta начнет полностью скрывать неприемлемый контент от молодых пользователей в соцсетях Instagram и Facebook. Речь идет о контенте, связанном с насилием, суицидами и расстройствами пищевого поведения.

А осенью прошлого года Instagram начал вводить аккаунты для подростков. Сообщалось, что их будут контролировать родители - чтобы предотвратить злоупотребления и защитить детей, компания ввела новые ограничения на просмотр их постов, отменить которые могут только родители.

Мы также писали, что Meta продолжает внедрять меры по защите конфиденциальности пользователей и в скором времени начнет шифровать сообщения в Facebook и Instagram по умолчанию.