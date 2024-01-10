Неприемлемый контент начнут скрывать от подростков в Instagram и Facebook

Meta начнет полностью скрывать неприемлемый контент от молодых пользователей в соцсетях Instagram и Facebook, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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В компании сообщили, что молодые пользователи не увидят неприемлемые публикации, даже если они были сделаны в профиле, на который подписан подросток. Речь идет о контенте, связанном с насилием, суицидами и расстройствами пищевого поведения.

Представители Meta отметили, что системы уже сейчас фильтруют рекомендованный контент, который могут увидеть подростки. Теперь речь идет о скрытии публикаций от блогеров, на которых подписан молодой пользователь.

"Мы хотим, чтобы подростки имели безопасный и соответствующий их возрасту опыт использования наших приложений", — сказали в Meta.

Пользователи-подростки — при условии, что ввели достоверную информацию о своем возрасте при регистрации в Instagram или Facebook — также увидят, что для их учетных записей установлены самые строгие настройки на платформах, и им будет заблокирован поиск потенциально неприемлемого контента.

Заявление Meta прозвучало на фоне судебных исков со стороны десятков штатов США, которые обвиняют компанию в причинении вреда молодым людям и содействии кризису психического здоровья молодежи. По мнению активистов, технологические гиганты, в частности Meta, сознательно и намеренно создают функции, которые привязывают детей к платформам.

При этом активисты все равно оказались недовольны заявлением компании. Джош Голин, исполнительный директор группы по защите прав детей Fairplay, заявил, что если компания так легко могла скрыть контент от детей, то зачем было ждать 2024 года, чтобы сделать это.