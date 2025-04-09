Новые ограничения вводят для подростков в Instagram и Facebook

Meta объявила о новых шагах по усилению безопасности подростков в своих приложениях, включая Instagram, Facebook и Messenger, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт компании.

Как отмечается в информации компании, Meta внедряет дополнительные встроенные ограничения для учетных записей пользователей в возрасте до 16 лет и расширяет защитные функции, ранее действовавшие только в Instagram, на другие свои платформы.

На данный момент у подростковых аккаунтов в Instagram, по данным компании, уже есть ряд средств защиты - от ограничений на контакты с незнакомцами до фильтрации нежелательного контента. Большинство подростков в возрасте 13–15 лет осталось в пределах этих ограничений, что свидетельствует о высокой эффективности нововведений.

Теперь Meta объявила, что аналогичные меры будут применены и в Facebook и Messenger. В первую очередь они заработают в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а затем и в других странах.

В частности, в Instagram вводятся новые правила: подростки не смогут выходить в прямой эфир без разрешения родителей, а также не смогут выключить функцию размытия, вероятно, нежелательных изображений в частных сообщениях без родительского одобрения.

Кроме этого, как отмечают в компании, компания акцентирует внимание на том, что новые настройки помогают минимизировать риски, связанные со временем пребывания подростков в соцсетях. В частности, предусмотрено автоматическое напоминание выйти из программы после 60 минут, ограничение ночных уведомлений и обязательная конфиденциальность учетных записей.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что Meta начнет полностью скрывать неприемлемый контент от молодых пользователей в соцсетях Instagram и Facebook. Речь идет о контенте, связанном с насилием, суицидами и расстройствами пищевого поведения.

Уже к осени прошлого года Instagram начал вводить аккаунты для подростков. Сообщалось, что их будут контролировать родители - чтобы предотвратить злоупотребления и защитить детей, компания ввела новые ограничения на просмотр их постов, отменить которые могут только родители.

Мы также писали, что Meta продолжает внедрять меры по защите конфиденциальности пользователей и в скором времени начнет шифровать сообщения в Facebook и Instagram по умолчанию.