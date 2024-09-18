Instagram вводит аккаунты для подростков. Их будут контролировать родители

Instagram меняет правила, по которым этой социальной сетью пользуются подростки. Чтобы предотвратить злоупотребления и защитить детей, компания вводит новые ограничения на просмотр их постов, отменить которые могут только родители.

Новые «подростковые аккаунты» со вторника вводятся в Великобритании, США, Канаде и Австралии. В странах ЕС эти правила будут введены уже в этом году, но несколько позже; с января следующего года они появятся и в других странах мира, в том числе в России.

В России инстаграм и фейсбук формально запрещены, однако ими продолжают пользоваться множество людей.

Согласно новым правилам, «подростковые аккаунты» автоматически получат все уже зарегистрированные пользователи в возрасте до 16 лет и будут получать все новые пользователи в возрасте до 18 лет. При этом подростки, которым еще не исполнилось 16-ти, не смогут отменять введенные ограничения без разрешения родителей.

Детям до 13 лет Instagram вообще запрещает регистрировать аккаунты.

Что изменится для подростков

Для всех пользователей в возрасте до 18 лет будут автоматически включены ограничения на просмотр контента, предназначенного только для взрослых: такие материалы не смогут появиться в «ленте» подростков как рекомендованные.

Кроме того, в настройках конфиденциальности подростковые аккаунты будут по определению закрытыми. Это значит, что пользователи должны одобрять все запросы на подписку, и размещенные ими посты могут читать только подписчики.

В течение ночи будут также отключаться push-уведомления о новых постах. Подростки будут автоматически получать рекомендацию на некоторое время отвлечься от инстаграма после часа, проведенного в соцсети.

Инстаграм также обещает включить фильтры, направленные против словесных издевательств: слова и фразы, которые алгоритм сочтет оскорбительными, будут автоматически исключаться из комментариев и текстовых сообщений.

Подростки в возрасте с 16 до 18 лет смогут отключать все эти ограничения самостоятельно, но для остальных это должны будут сделать родители.

Родители, получившие права контроля над аккаунтом своих детей, смогут видеть, с кем они обмениваются сообщениями, но сами сообщения читать не смогут.

Почему некоторые считают, что этого недостаточно

В последнее время Instagram все чаще обвиняли в том, что соцсеть в недостаточной степени защищает детей, и в результате те часто подвергаются издевательствам сверстников или домогательствам со стороны взрослых.

Одна из главных британских организаций по защите детей NSPCC (Национальное общество защиты детей от жестокого обращения) назвала решения соцсети шагом в правильном направлении.

Однако, по мнению NSPCC, новые настройки «подростковых аккаунтов» по сути возлагают ответственность за обеспечение безопасности детей на самих подростков и их родителей.

Как говорит представитель NSPCC Рани Говендер, новые правила «необходимо подкрепить проактивными мерами, которые предотвращают распространение вредоносного контента и сексуализированного насилия в инстаграме».

В апреле этого года британский медиа-регулятор Ofcom отмечал, что некоторые родители попросту не желают заниматься обеспечением безопасности своих детей в интернете.

«[Владелец Instagram, компания] Meta очень хорошо умеет заниматься пиаром и делать громкие заявления, но им еще надо научиться быть открытыми и честно рассказывать, действительно ли работают эти меры», — сказал Би-би-си Иан Рассел, 14-летняя дочь которого покончила с собой после просмотра постов в инстаграме о членовредительстве и суициде.

Как убедиться, что это дети?

Новые правила в значительной степени основаны на предположении, что дети будут указывать свой настоящий возраст при регистрации в соцсети, что происходит далеко не всегда.

Впрочем, Instagram уже использует несколько инструментов для верификации возраста пользователей, если возникают сомнения в их честности по этому вопросу.

С января следующего года в американском сегменте инстаграма начнут работать инструменты на базе искусственного интеллекта, которые призваны идентифицировать подростков, которые пытаются выдать себя за взрослых.

Эксперт по индустрии социальных сетей Мэтт Наварра заявил Би-би-си, что появление новых правил в инстаграме — это важное событие, однако все зависит от того, насколько эффективно будет контролироваться их соблюдение.

«В прошлом мы не раз видели, что в подобных случаях подростки всегда находили способ обойти блокировку, если это возможно», — говорит Наварра.