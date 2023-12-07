Meta будет шифровать сообщения в Instagram и Facebook

Meta продолжает внедрять меры по защите конфиденциальности пользователей и в скором времени начнет шифровать сообщения в Facebook и Instagram по умолчанию, передает The Wall Street Journal.

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Технологическая компания, начиная с этой недели, автоматически переведет пользователей Facebook на так называемое сквозное шифрование своих сообщений. Об этом сообщили источники WSJ.

Причем это изменение будет внедряться в течение нескольких недель. По их словам, сообщения в Instagram также будут шифроваться по умолчанию. Однако произойдет это несколько позже, вероятно, уже в новом году.

В то время как правоохранительные органы и другие группы выражают обеспокоенность использованием данной технологии, многие сторонники защиты конфиденциальности давно подталкивают технологические компании к внедрению сквозного шифрования, которое защищает сообщения от сторонних глаз, включая хакеров и шпионов, а также сотрудников службы безопасности компаний и правоохранительных органов.

В Meta давно осознают необходимость данной технологии и активно используют ее в WhatsApp. Однако внедрение данной технологии в Facebook и Instagram оказалось намного сложнее технически, поэтому Meta отложила реализацию этого проекта. Как заявляют источники, момент внедрения, наконец, настал.

Правоохранительные органы в течение многих лет выражали обеспокоенность тем, что шифрование будет препятствовать их усилиям по борьбе с преступностью, начиная от эксплуатации детей и заканчивая терроризмом. Сквозное шифрование не дает доступа даже к потенциально незаконным сообщениям, разрешение на чтение которых выдано судом.

Источники сообщают, что Meta собирается внедрить сквозное шифрование даже в профилях несовершеннолетних пользователей, что обострит конфликт компании с правоохранителями.