Казахстанцы пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram в некоторых странах сообщили о сбоях в работе мессенджера. На проблемы пожаловались и жители Казахстана, передает NUR.KZ.

Пользователи Telсegram жалуются на сбои в работе Telegram. По данным сайта Downradar.ru, на сбои за последние 24 часа жаловались жители различных регионов России, Беларуси, Голландии и Испании.

Сообщается, что информация о сбоях также поступала от жителей Астаны. При этом, согласно информации на сайте Downdetector.su, на основании сообщений за последние 24 часа, самыми постоянными жалобами являются невозможность отправки сообщения, "не загружается медиа", "не работает сайт" и другие.

Жалобы от пользователей на указанные сайты продолжают поступать и в данный момент.

Последний сбой был зафиксирован в сентябре, тогда на работу Telegram пожаловались в Казахстане и России. Наиболее частыми неполадками пользователи называли проблемы с оповещениями, сбои мобильного приложения и личного кабинета.

Также массовый сбой в работе Telegram наблюдался августе. Тогда на проблему жаловались россияне, казахстанцы и узбекистанцы.

За несколько дней до этого пользователи из России и еще нескольких стран столкнулись ночью с проблемой при загрузке данных с мессенджера Telegram. Неполадки наблюдались и в работе WhatsApp, Viber.

В середине июля россиян предупредили о сбоях в работе YouTube. С начала августа, когда начались массовые сбои в работе видеохостинга у пользователей в этой стране, в "Роскомнадзоре" гражданам предложили переходить на отечественные платформы: VK Видео и Rutube.