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Тысячи россиян жалуются на проблемы с доступом к YouTube: власти советуют переходить на "отечественные аналоги"

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YouTube в телефоне
YouTube в телефоне. Иллюстративное фото: pexels.com

Еще в середине июля "Ростелеком" предупредил российских пользователей о сбоях YouTube. С началом августа россияне массово испытывают проблемы с работой видеохостинга.

Еще 12 июля на сайте "Ростелекома" появилось предупреждение о сбоях в работе YouTube в России.

"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).

Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов", - сообщили в компании.

1 августа, когда начались массовые сбои в работе YouTube у пользователей на территории России, в официальном Telegram-канале "Роскомнадзора" появилось сообщение с предложением переходить на отечественные платформы: VK Видео и Rutube.

"Устали от медленного и некачественного видео на зарубежных сервисах? Тогда переходите на отечественные платформы! (...) Наши сервисы уже стали достойной альтернативой зарубежным и будут только лучше с ростом аудитории!" - говорится в публикации.

Позже агентство РИА Новости опубликовало комментарий Google по ситуации.

"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - говорится в сообщении.

Россияне за два дня пожаловались на работу видеохостинга YouTube почти 20 тысяч раз, при этом большая часть жалоб - свыше 14 тысяч - была оставлена в четверг, 1 августа, сообщает издание со ссылкой на данные сервиса "Сбой.рф".

И следом публикует комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она заявила, что существует немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube.

"Множественные систематические нарушения российских законов и пренебрежение правами аудитории из РФ оставляют за регуляторами право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием", - следует из комментария Захаровой.

Она обратила внимание на блокировку администрацией YouTube аккаунтов российских СМИ, госорганов, а также напомнила, что хостинг выдавал предупреждения и официальному аккаунту МИД, блокировал несколько его видеороликов.

"Важнейшим этапом в создании прозрачного и эффективного механизма взаимодействия и обратной связи между государством и крупными интернет-компаниями стало принятие в июле 2021 года закона о "приземлении" ИТ-гигантов", - сообщила изданию официальный представитель МИД.

По ее словам, в результате в России установились понятные правила регулирования интернет-пространства, что позволило исключить ситуацию, "когда работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы и игнорировать" российские законы.

ТАСС пишет, что видео с YouTube в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser (штатный браузер для Android-оболочки смартфонов Xiaomi). Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга.

Добавим, решению регуляторов не все рады. Например, музыкант и стример Егор Крид в своем Telegram-канале заявил, что замедление скорости работы видеосервиса YouTube плохо скажется и на авторах контента, и на простых зрителях.

"Я начинал свою карьеру с YouTube, это часть меня. Что делать блогерам, у которых YouTube — это единственный заработок, вся аудитория там? Замедлили, ну ок. Вопрос в другом: зачем? Людей все равно не заставить сидеть в приложениях, в которых они не хотят" — написал Крид.

Напомним, ранее мы писали о заявлении комитета Госдумы, что скорость загрузки YouTube у россиян может снизиться до 70%. Такой шаг, по словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна - вынужденный, и, в первую очередь, направлен против администрации иноресурса, а не против россиян.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2145111-tysyachi-rossiyan-zhaluyutsya-na-problemy-s-dostupom-k-youtube-vlasti-sovetuyut-perehodit-na-otechestvennye-analogi/

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