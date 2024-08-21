Сбои в работе Тelegram и WhatsApp наблюдаются у пользователей
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У пользователей наблюдаются проблемы с работой Тelegram и WhatsApp, о чем свидетельствуют данные, представленные на сайтах DownDetector и Downradar, передает NUR.KZ.
Сбои в работе Telegram наблюдаются у некоторых пользователей мессенджеров в городах Казахстана, России и Узбекистана.
Жалобы пользователей, в основном, касаются работы приложения, оповещений и загрузки медиафайлов.
Мессенджер WhatsApp, в свою очередь, дает сбои не только в России, но и в Татарстане, согласно данным DownDetector.
В основном, жалобы на работу самого приложения мессенджера.
Сбои в работе мессенджеров наблюдаются, по данным сервиса Downradar, также в Казахстане. В частности, указаны жалобы из Алматы.
Сообщения о сбоях, по данным портала, поступают также с таких казахстанских городов, как Костанай и Семей.
Напомним, двумя днями ранее пользователи из России и еще нескольких стран столкнулись с проблемой при загрузке данных с мессенджера Telegram. Сбои наблюдались и в работе WhatsApp, Viber.
Также в начале августа мы писали, что тысячи россиян жалуются на проблемы с доступом к YouTube. При этом местные власти советовали россиянам переходить на "отечественные аналоги".
Сообщалось, что видео с YouTube в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser (штатный браузер для Android-оболочки смартфонов Xiaomi). Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга.
При этом в конце июля в России анонсировали значительное замедление работы YouTube. Тогда сообщалось, что скорость загрузки YouTube у россиян может снизиться сначала до 40%, а позже - и до 70%.
Позже стало известно, что YouTube и вовсе перестал работать в некоторых регионах России. Причем не работало как мобильное приложение, так и десктопная версия. Но зайти можно было с VPN.
При этом в марте 2022 года уже сообщалось, что YouTube могут заблокировать вслед за Instagram в России. Видеохостинг намеревались заблокировать, если руководство компании не выполнит требования Роскомнадзора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2151646-sboi-v-rabote-telegram-i-whatsapp-nablyudayutsya-u-polzovateley/