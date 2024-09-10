На сбой в работе Telegram пожаловались в Казахстане и России

Сегодня в ряде стран мира пользователи Telegram массово сообщили о сбоях в работе мессенджера. Люди, в частности, жалуются на проблемы с оповещениями и др., передает NUR.KZ.

Согласно информации на сайте Downdetector.su, на сбои пожаловались жители ряда областей России, включая город Санкт-Петербург. Наиболее частыми неполадками пользователи назвали проблемы с оповещениями, сбои мобильного приложения и личного кабинета и др.

Данные по сбою. Скриншот: downdetector.su

О проблемах свидетельствуют также данные на Downradar, жалуются в основном жители России и Украины. Также сообщения о сбоях есть в Алматы.

Список регионов. Скриншот: downradar.ru

Напомним, в последний раз массовый сбой в работе Telegram наблюдался августе. Тогда на проблему жаловались россияне, казахстанцы и узбекистанцы.

За несколько дней до этого пользователи из России и еще нескольких стран столкнулись ночью с проблемой при загрузке данных с мессенджера Telegram. Неполадки наблюдались и в работе WhatsApp, Viber.

Добавим также, что в середине июля россиян предупредили о сбоях в работе YouTube. С начала августа, когда начались массовые сбои в работе видеохостинга у пользователей в этой стране, в "Роскомнадзоре" гражданам предложили переходить на отечественные платформы: VK Видео и Rutube.