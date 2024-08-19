Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сбои в работе мессенджеров произошли в России

Опубликовано:

Человек нажимает пальцем руки на иконку приложения Telegram
Telegram. Иллюстративное фото: Carl Court/Getty Images

Пользователи из России и еще нескольких стран столкнулись ночью с проблемой при загрузке данных с мессенджера Telegram. Сбои наблюдались и в работе WhatsApp, Viber, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает российское издание, сегодня ночью пользователи ряда городов столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Проблемы возникли у пользователей из городов России (Санкт-Петербург, Москва), а также так и из других стран (Финляндия, Турция, Нидерланды).

На проблемы пользователи стали жаловаться с 00:00 (02:00 по времени Астаны - прим. ред.) 19 августа. Большинство сообщений о сбое пришло от пользователей из Москвы. Жалобы поступали на невозможность подключения, отправки сообщений и загрузки медиафайлов.

Как следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы поступают из столичного региона, Владикавказа, Перми и Иваново, пишет издание.

Однако если включен VPN, то мессенджер Telegram работает исправно.

Издание пишет, что проблемы наблюдаются также в работе мессенджеров WhatsApp и Viber и онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Больше всего сообщений о проблемах также поступает из Москвы.

В начале августа мы писали, что тысячи россиян жалуются на проблемы с доступом к YouTube. При этом местные власти советовали россиянам переходить на "отечественные аналоги".

Сообщалось, что видео с YouTube в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser (штатный браузер для Android-оболочки смартфонов Xiaomi). Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга.

При этом в конце июля в России анонсировали значительное замедление работы YouTube. Тогда сообщалось, что скорость загрузки YouTube у россиян может снизиться сначала до 40%, а позже - и до 70%.

Позже стало известно, что YouTube и вовсе перестал работать в некоторых регионах России. Причем не работало как мобильное приложение, так и десктопная версия. Но зайти можно было с VPN.

При этом в марте 2022 года уже сообщалось, что YouTube могут заблокировать вслед за Instagram в России. Видеохостинг намеревались заблокировать, если руководство компании не выполнит требования Роскомнадзора.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2150353-sboi-v-rabote-messendzherov-proizoshli-v-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie