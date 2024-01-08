Как ИИ может изменить рынок труда в 2024 году, рассказали эксперты

Эксперты в области труда заявляют, что в 2024 году искусственный интеллект окажет значительное влияние на работников самых разных секторов экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Искусственный интеллект, вероятно, станет мощным инструментом для работников с ограниченными возможностями – и это может привести к переменам для всех людей.

Виктор Сантьяго Пинеда, директор лаборатории инклюзивных городов в Калифорнийском университете в Беркли, говорит, что инструменты машинного обучения, разработанные для людей с ограниченными возможностями, могут стать более доступными. Например, инструменты преобразования речи в текст и текста в речь на основе алгоритмов.

"Вспомогательные технологии на базе искусственного интеллекта способны разрушить барьеры и расширить возможности людей с ограниченными возможностями, способствуя развитию инклюзивности. Конечно, это может повлиять на рынок труда в целом", — говорит он.

Кроме того, использование ИИ может сделать процесс найма и увольнения более справедливым. В настоящее время ученые и отраслевые эксперты уже работают над уменьшением алгоритмической предвзятости на электронных платформах найма.

И хотя некоторые эксперты говорят, что опасения по поводу того, что использование ИИ может лишить некоторые профессии актуальности, обоснованы, они также предсказывают, что ИИ не отнимет все рабочие места.

Вместо этого сотрудники будут развиваться, чтобы сосуществовать с новой технологией. Ожидается, что специалисты, которые готовы учиться и адаптироваться к ИИ, увидят наибольшие преимущества.