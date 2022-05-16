Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

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Российский магазин приложений для пользователей с устройствами на базе Android стал доступен для скачивания, передает РИА Новости в своем Telegram.

В магазине, как утверждается, доступны более тысячи приложений, включая те, что были ранее недоступны для россиян в Apple Store или Google Play.

В апреле приложение Сбербанка стало недоступным для скачивания в AppStore на территории России. Вслед за этим доступ к продукту был заблокирован для россиян в Google Play.

Затем приложение Альфа-банка стало недоступным в AppStore в России.

Ранее сообщалось, что российское приложение NashStore будет запущено в мае. Однако там невозможно будет скачать Instagram, так как Meta была признана в России экстремистской. Но в стране создали аналог соцсети под названием Россграм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1969496-rossiyskiy-magazin-prilozheniy-nashstore-stal-dostupen-dlya-skachivaniya/