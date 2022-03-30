Собственный магазин приложений NashStore появится в России

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В России хотят запустить собственный магазин приложений для операционной системы Android NashStore. Будущее платформы зависит от решения технологического гиганта Google, передает РБК.

Генеральный директор АНО Арсений Щельцин рассказал, что разработка будет запущена в мае. Но на начальном этапе пока не будет функционировать, как полноценный магазин приложений.

То есть сами приложения нельзя будет скачать "в один клик". Какие из них будут доступны - не сообщается. Заинтересованность NashStore уже выразили банковские, финансовые сервисы.

Сейчас разработчики российского магазина приложений ведут переговоры с Google, чтобы продукт получил право на скачивание.

"Обычно Android жестко сотрудничает с контрагентами и производителями сотовых телефонов: те не могут устанавливать свои приложения, но сейчас уже возможны компромиссы. Чтобы не терять российский рынок, Android пойдет на то, чтобы одобрить российский магазин", - предположил Щельцин.

Более 700 разработчиков выразили заинтересованность NashStore. Уже точно нельзя будет скачать Instagram, так как Meta была запрещена в России и признана экстремистской. К слову, есть российская версия данного приложения - Россграм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1962687-sobstvennyy-magazin-prilozheniy-nashstore-poyavitsya-v-rossii/