Скачивание приложения Сбербанк в AppStore стало недоступным для россиян

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Сбербанк в официальном Telegram-канале сообщил, что из-за введенных ранее санкций их мобильное приложение стало недоступным для скачивания в AppStore на территории России.

"В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store", - сказано в сообщении.

При этом, если приложение было уже ранее установлено, оно будет продолжать работать без каких-либо ограничений.

Еще в случае надобности можно воспользоваться веб-версией Сбербанка на сайте.

Также в AppStore были заблокированы для скачивания СберБизнес, СберИнвестор X, Сбербанк Инвестор, Сбербанк Инкассация, СберKids, СберСпасибо, Акционер Сбера.

Ранее Япония ввела санкции против Альфа-банка и Сбербанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1964662-skachivanie-prilozheniya-sberbank-v-appstore-stalo-nedostupnym-dlya-rossiyan/