Приложение Альфа-банка стало недоступным для россиян в AppStore

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Альфа-банк в официальном Telegram-аккаунте сообщил, что скачивание их мобильного приложения в Apple Store на территории России стало недоступным.

Если приложение было изначально установлено, оно будет работать на устройстве в прежнем режиме.

"Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится", - сказано в сообщении.

Также можно воспользоваться интернет-банком Альфа-онлайн.

Ранее скачивание приложения Сбербанка в Apple Store стало недоступным для жителей России. Позже доступ к продукту ограничили для российских пользователей Android в Google Play.

Напомним, санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка ввела Япония. Блокирующие меры против банков были также введены правительством Соединенных Штатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1965247-prilozhenie-alfa-banka-stalo-nedostupnym-dlya-rossiyan-v-appstore/