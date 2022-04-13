Приложение российского Сбербанка стало недоступным в Google Play

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Вслед за AppStore скачивание мобильного приложения российского Сбербанка стало недоступным на Google Play для пользователей Android. Об этом сообщается в Telegram банка.

"Из-за введенных санкций пользовали Android сейчас не могут скачать и обновить мобильное приложение Сбера", - говорится в сообщении.

При этом, как и в случае с AppStore, ранее установленное приложение функционирует нормально. И все операции в нем доступны.

Днем ранее скачивание приложение Сбербанка стало недоступным для пользователей с iOS на территории России.

Санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка ввела Япония. Блокирующие меры против банков были также введены правительством Соединенных Штатов.

Также мы писали о том, как в таких условиях будет функционировать Сбербанк в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1964838-prilozhenie-rossiyskogo-sberbanka-stalo-nedostupnym-v-google-play/