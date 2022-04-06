США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Белый дом. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Американские чиновники приняли решение ввести полные блокирующие санкции для двух российских банков, а также в отношении ряда крупных российских государственных предприятий.

В США введут полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, передает РИА Новости, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя администрации.

"США драматически эскалируют финансовый шок, вводя полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка", – заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.

По его словам, США "теперь полностью заблокировали две трети российского банковского сектора, у которого раньше было 1,4 триллиона долларов активов".

Кроме того, как сообщил представитель американской администрации, в четверг, 7 апреля, США введут блокирующие санкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий.

"Речь идет о полных блокирующих санкциях в отношении ряда важнейших крупных российских государственных предприятий. Рестрикции предполагают запрет для любого гражданина США совершать сделки с этими организациями и заморозят любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США", – отметил он.

Как отметил чиновник, эти ограничения помешают Кремлю использовать эти предприятия для поддержки и финансирования боевых действий в Украине.

"Министерство финансов объявит эти организации завтра", – добавил государственный деятель.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты собираются ввести санкции против крупнейших банков России, а также двух дочерей президента Владимира Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963834-ssha-vvodyat-blokiruyuschie-sanktsii-protiv-sberbanka-i-alfa-banka/