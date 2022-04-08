Япония ввела санкции против российских Альфа-банка и Сбербанка

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил на минувшей пресс-конференции в Токио, что правительство расширило санкции против России, передает ТАСС.

Импорт российского угля в Японию будет постепенно снижаться, чтобы в конечном итоге был введен полный его запрет.

Запрещены инвестиции в Россию, а также импорт водки, древесины и оборудования из этой страны.

Под санкции попали еще 400 россиян. Это депутаты и лица, имеющие отношение к российской армии. И 20 организаций, имеющих отношение к военной сфере.

Также Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-банка.

Все эти меры будут осуществляться в координации со странами "Большой семерки".

Напомним, Япония объявила восьмерых дипломатов персонами нон грата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964221-yaponiya-vvela-sanktsii-protiv-rossiyskih-alfa-banka-i-sberbanka/