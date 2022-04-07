Сбербанк Казахстан рассказал о своей деятельности в условиях новых санкций

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Представители СберБанка сообщили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании клиентов в Казахстане, передает NUR.KZ.

Сообщается, что СберБанк Казахстан продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и не отразятся на обслуживании казахстанцев, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

"Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях. Финансовая устойчивость СберБанка гарантируется высокой ликвидностью и достаточностью собственного капитала", – заявили представители компании.

Отмечается, что средства клиентов защищены и как прежде доступны в полном объеме.

Кроме того, ДБ АО "Сбербанк" выступает участником системы обязательного гарантирования депозитов. Депозиты казахстанцев застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов в пределах законодательно установленных сумм. Гарантии распространяются как на депозиты (в том числе до востребования и условные), так и на деньги на текущих счетах и платежных карточках.

Всю информацию о возможных изменениях в работе банка и его сервисов можно получить на официальном сайте СберБанка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1964026-sberbank-kazahstan-rasskazal-o-svoey-deyatelnosti-v-usloviyah-novyh-sanktsiy/