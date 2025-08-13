Интернет от Илона Маска: Starlink официально заработал в Казахстане

Сегодня, 13 августа, компания Starlink официально начала предоставлять спутниковый интернет на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, 13 августа компания Starlink официально начал предоставление услуг спутникового интернета на территории нашей страны.

"Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX.

Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения", - заявили в Минцифры.

Ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев обещал, что любой гражданин может воспользоваться Starlink в 3 квартале 2025 года.

До этого Жаслан Мадиев уже высказывался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.

Стоит отметить, что теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством РК. Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование.

В апреле этого года мы писали, что за использование интернета от Илона Маска в Казахстане грозит штраф.

