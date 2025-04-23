Какой штраф грозит за использование Интернета от Илона Маска в Казахстане

Спутниковый Интернет от Starlink может быть удобным в некоторых регионах. Но пока что его использование запрещено и грозит штрафами. Также рассматривается запрет на ввоз терминалов, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане рассматривается проект приказа о запрете ввоза и частного использования терминалов спутникового интернета, включая Starlink, с центром управления за пределами страны.

За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы от 19 660 до 314 560 тенге, а за незаконное перемещение через границу – уголовная ответственность с наказанием до лишения свободы на один год.

В Казахстане разрешены альтернативные спутниковые интернет-сервисы, такие как Oneweb, а Starlink используется в пилотном проекте для школ до 2026 года, после чего будет принято решение о дальнейшем использовании.

На портале в конце 2024 года был опубликован проект приказа под названием "О некоторых вопросах регулирования ввоза на территорию РК отдельных видов средств телекоммуникаций сетей связи, центр управления которых расположен за пределами РК".

Он предусматривает запрет на ввоз и частное использование в Казахстане терминалов спутникового Интернета, включая Starlink – глобальную систему спутниковой связи, созданную компанией Илона Маска SpaceX.

О том, как регулируется этот вопрос и что может грозить казахстанцам за нарушения в случае принятия приказа, редакции NUR.KZ рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП).

Статус проекта и наказание за нарушения

"В настоящее время приказ находится на рассмотрении в государственных органах.

Кроме того, министерством в проект приказа включено использование телекоммуникационных средств сетей связи Thuraya и Iridium морскими судами предусмотренными требованиями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море", – сообщают в ведомстве.

В то же время отмечается, что запрет на создание и эксплуатацию телекоммуникационных средств сетей связи, центр управления которых расположен за пределами Казахстана, уже существовал и действовал в стране.

Знак опасности в сети. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

Так, за нарушение действующего запрета предусмотрено наказание в рамках части 12 статьи 637 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в виде штрафа:

на физических лиц – в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 19 660 тенге в 2025 году;

в 2025 году; на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, малый бизнес и некоммерческие организации – в размере 20 МРП ( 78 640 тенге );

); на субъектов среднего и крупного бизнеса – от 40 до 80 МРП (от 157 280 до 314 560 тенге).

"При принятии вышеуказанного приказа, за незаконное перемещение через государственную границу Республики Казахстан телекоммуникационных средств, в отношении которых установлен запрет или ограничение, предусмотрена уголовная ответственность статьей 234 УК РК", – сообщают в МЦРИАП.

То есть, помимо уже имеющегося штрафа за использование запрещенного спутникового Интернета, казахстанцев могут наказать за ввоз устройств, обеспечивающих подключение к таким сетям, в виде:

штрафа до 3 тыс. МРП ( до 11,8 млн тенге );

); либо привлечения к общественным работам на срок до 400 часов;

либо ограничения свободы на срок до одного года;

либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Но в то же время в ведомстве сообщают, что есть альтернативные решения для казахстанцев.

Раздача трафика. Иллюстративное фото: freepik.com

Какие виды спутникового Интернета разрешены в Казахстане

"В качестве альтернативы на территории РК оператор Oneweb выполнил требования законодательства, построил центр управления сетями телекоммуникаций и планирует оказывать услуги связи с помощью негеостационарных спутников.

Также подписаны меморандумы с Amazon Kuiper и Shanghai Spacecom Satellite Technology Co. Ltd. о взаимопонимании для сотрудничества в области космических технологий и спутниковой связи", – сообщают в ведомстве.

Что касается терминалов спутникового Интернета Starlink, то в МЦРИАП отмечают, что они на данный момент используются для предоставления Интернета в сельских школах в рамках пилотного проекта до 1 января 2026 года.

Это отмечено в Правилах использования сетей связи с применением негеостационарных спутников.

"В соответствии с п/п.3 п.2 данных Правил, будет принято решение о дальнейшей возможности использования негеостационарных спутниковых систем связи на территории Республики Казахстан по результатам пилотного проекта", – отмечается в ответе ведомства.

Таким образом, пока что использование терминалов Starlink остается под запретом в Казахстане. А возможность его легального применения вероятно будет определена в 2026 году.

Напомним, что ранее глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался об условиях внедрения Starlink в Казахстане.

Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.