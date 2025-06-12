Технологии

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы смогут официально пользоваться интернетом от компании Илона Маска

Опубликовано:

Starlink
Приложение. Иллюстративное фото: SOPA Images / Contributor / Getty Images

Интернет от компании Илона Маска Starlink на законных основаниях заработает для всего населения Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЦРИАП. Продажи начнутся в 2025 году.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, дочерняя структура Space X - компания Starlink, запускает продажу спутниковых терминалов для населения Казахстана.

"Старт ожидается уже в третьем квартале 2025 года. Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удаленных и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом", - сообщили в Минцифры.

Ожидается, что благодаря подключению через Starlink доступ к качественной связи получат районы, где проведение оптоволоконных сетей экономически или технически затруднено.

"До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи.

В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету", - отметил министр Жаслан Мадиев.

Теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством РК. Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование.

В апреле этого года мы писали, что за использование интернета от Илона Маска в Казахстане грозит штраф.

Так, за нарушение запрета предусмотрено наказание в рамках части 12 статьи 637 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в виде штрафа:

  • на физических лиц - в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП), или 19 660 тенге в 2025 году;
  • на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, малый бизнес и некоммерческие организации - в размере 20 МРП (78 640 тенге);
  • на субъектов среднего и крупного бизнеса - от 40 до 80 МРП (от 157 280 до 314 560 тенге).

До этого глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2254647-kazahstancy-smogut-oficialno-polzovatsya-internetom-ot-kompanii-ilona-maska-starlink/