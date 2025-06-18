"Будет немного дороже": глава МЦРИАП о ценах на спутниковый интернет от Илона Маска

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев в мажилисе рассказал, когда спутниковый интернет от Starlink будет доступен казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ

Жаслан Мадиев отметил, что необходимо развивать как спутниковый интернет, так и волоконно-оптические линии связи.

"Starlink конкретно заработает в полномасштабном формате на территории всей страны и любой гражданин может воспользоваться в 3 квартале 2025 года. Сейчас компания определяет цены, определяет технические вопросы по строительству точки приземления, точки присутствия, и в третьем квартале спутниковый интернет будет доступен. Но он немного дороже по сравнению с интернетом через оптику, поэтому всегда будет выбор у граждан", - заявил министр.

Напомним, до этого глава Минцифры Жаслан Мадиев высказался об условиях внедрения Starlink в Казахстане. Также сообщалось, что эту связь могут применять в структурах МЧС.

Стоит отметить, что теперь граждане смогут законно приобретать, использовать и регистрировать терминалы в соответствии с законодательством РК. Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательское оборудование.

В апреле этого года мы писали, что за использование интернета от Илона Маска в Казахстане грозит штраф.