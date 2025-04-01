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Почему eGov "обвалился" сегодня в Казахстане, объяснили в Минцифры

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Сайт Egov.kz
Сайт Egov.kz. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве объяснили "падение" платформы eGov - сегодня в ней произошел сбой, из-за чего казахстанцы не могли воспользоваться онлайн-услугами, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, действительно, сегодня опять наблюдались кратковременные сбои на платформе электронного правительства - это было связано с большим количеством пользователей по услуге подачи заявок в школу. В довольно сжатые сроки платформа была восстановлена. Запуск самой услуги планировался на 15:00. Соответственно, в 15:00 она будет работать и у нас на портале.

Касательно самого портала хотел отметить, что eGov - этой лишь некое окошко, через которое граждане коммуницируют с "Электронным правительством". За ним - более 2000 интеграционных сервисов со всеми информационными системами госорганов. И если хотя бы один из сервисов не работает, то все услуги, которые с ним связаны, не будут работать в данный момент. Это очень большая экосистема", - сообщил вице-министр Минцифры Ростислав Коняшкин.

Он добавил, что в этом году будет запущен eGov 3.0, поскольку сейчас портал работает на максимальных возможностях.

"В текущем году запускаем новый eGov - eGov 3.0. Это полностью обновленный, полностью переписанный портал. Здесь очень важно, что абсолютно все компоненты будут обновлены, часть из них мы уже запустили с прошлого года, часть в этом году. Текущий eGov работает на технологии 2013-го года, он работает на максимальных своих возможностях. Поэтому мы начали эту работу. В текущем году вы увидите обновленную версию сайта, более удобную, более стабильную", - добавил вице-министр.

Сегодня на сайте eGov.kz, в разделе по получению услуги "Прием документов в 1 класс", произошел сбой. Казахстанские родители не могут подать документы детей, потому что страница выдает ошибку. В АО "НИТ" объяснили, что прием документов начнется в 15:00.

Также сегодня глава Минцифры заявил, что портал eGov построен на технологиях более чем 10-летней давности и работает на пределе возможностей.

Отметим, что в январе сайты министерств и других правительственных учреждений не открывались при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь идет о сайтах с доменом gov.kz.

Позже в АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали сбой, из-за которого перестали работать правительственные сайты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2232087-pochemu-egov-obvalilsya-segodnya-v-kazahstane-obyasnili-v-mincifry/