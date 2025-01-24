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Сайты госорганов перестали работать в Казахстане

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Ноутбук стоит на столе
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сайты правительственных учреждений не открываются у пользователей в Казахстане. Открывается только официальный ресурс Акорды. Ситуацию разъяснили в Минцифры, передает NUR.KZ.

Сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей. Речь идет о сайтах с доменом gov.kz.

При этом официальный сайт президента - akorda.kz, а также официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружается легко, без сбоев.

Проблема начала наблюдаться сегодня около 12:00.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности корреспонденту NUR.KZ сбой подтвердили и обещали дать комментарий позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2214831-sayty-gosorganov-perestali-rabotat-v-kazahstane/

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