Сайты госорганов перестали работать в Казахстане
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Сайты правительственных учреждений не открываются у пользователей в Казахстане. Открывается только официальный ресурс Акорды. Ситуацию разъяснили в Минцифры, передает NUR.KZ.
Сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей. Речь идет о сайтах с доменом gov.kz.
При этом официальный сайт президента - akorda.kz, а также официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружается легко, без сбоев.
Проблема начала наблюдаться сегодня около 12:00.
В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности корреспонденту NUR.KZ сбой подтвердили и обещали дать комментарий позже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2214831-sayty-gosorganov-perestali-rabotat-v-kazahstane/