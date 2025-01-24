Сайты госорганов перестали работать в Казахстане

Сайты правительственных учреждений не открываются у пользователей в Казахстане. Открывается только официальный ресурс Акорды. Ситуацию разъяснили в Минцифры, передает NUR.KZ.

Сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей. Речь идет о сайтах с доменом gov.kz.

При этом официальный сайт президента - akorda.kz, а также официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружается легко, без сбоев.

Проблема начала наблюдаться сегодня около 12:00.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности корреспонденту NUR.KZ сбой подтвердили и обещали дать комментарий позже.