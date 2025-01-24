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Сайты госорганов перестали работать в Казахстане: названа причина

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Компьютер стоит на столе
Компьютер. Иллюстративное фото: pixabay.com

В АО "Национальные информационные технологии" прокомментировали сбой, из-за которого перестали работать правительственные сайты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"АО "Национальные информационные технологии" сообщает, что в связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по этой причине пользователи компонентов портала eGov.kz, мобильного приложения eGov Mobile, порталов E-license и Открытого правительства, Единого интернет-портала государственных органов и других проектов АО "НИТ" могут столкнуться с частичной недоступностью сервисов перечисленных систем.

"На данный момент специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности сервисов и планируют завершение работ в ближайшее время. Также сообщаем, что возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения и получения государственных услуг в приложениях банков второго уровня. Приносим свои извинения за временные неудобства", - сообщили в компании.

Ранее мы сообщали о том, что сайты министерств и других правительственных учреждений не открываются при попытке загрузки у казахстанских пользователей - речь идет о сайтах с доменом gov.kz.

При этом официальный сайт президента - akorda.kz, а также официальный ресурс премьер-министра - primeminister.kz - загружается легко, без сбоев.

Проблема начала наблюдаться сегодня, 24 января, около 12:00.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214863-sayty-gosorganov-perestali-rabotat-v-kazahstane-nazavana-prichina/

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