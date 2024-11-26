Система распознавания лиц в Казахстане: что думают в Минцифры об утечке данных

На брифинге в правительстве главу Минцифры спросили, не утекут ли биометрические данные казахстанцев при внедрении распознавания лиц в системе видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как ранее сообщали в МВД, национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц уже запущена в двух городах Казахстана.

Главу Минцифры сегодня спросили об утечках данных казахстанцев в этом контексте, поскольку с каждым годом кибератаки на базы госорганов только усиливаются, а украденные данные граждан могут затем продать на черном рынке.

"В государстве никто данными людей торговать не будет, это я вам точно говорю. То, что хранится в государственном контуре, это все безопасно. Вообще, необходимо идти в сторону… вот есть база данных ГБДФЛ, государственная база данных физических лиц, и есть другие базы данных, которые собирают данные физических лиц через банковский сектор, - мы считаем, что эталонная база данных должна быть одна.

Мы в эту сторону идем, то есть математика лица, когда считывается, это должно накапливаться все в одном месте, должна быть эталонная база данных по каждому физлицу в государственном контуре. В принципе есть планы такое построить", - заявил министр Жаслан Мадиев.

По его словам, к частным компаниям, массово собирающим биометрические данные казахстанцев, ужесточат требования - к примеру, обяжут делать киберстрахование.

Отметим, что глава Минфицры заявил, что собирать биометрию у детей в школах без согласия родителей - незаконно. Также, по словам Мадиева, в Казахстане будут в три раза увеличены штрафы за нарушение закона о персональных данных.

В конце октября стало известно, что 45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга Алматы". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

Сообщалось, что видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т. д.

В начале ноября замминистра обороны рассказал, что в казахстанской армии введут видеонаблюдение с ИИ. Предполагается, что благодаря этому удастся проводить распознавание лиц, посторонних людей и номеров автотранспорта, а также определять скопления людей и задымление помещений.

Позже вице-министр здравоохранения заявил, что в кабинетах казахстанских поликлиник установят веб-камеры.