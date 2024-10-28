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45 тысяч камер подключили к Единой системе видеомониторинга Алматы

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Видеомониторинг в Алматы
Видеомониторинг в Алматы. Фото: акимат Алматы

45 тысяч камер подключили к "Единой системе видеомониторинга Алматы". Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как сообщили в Управлении цифровизации города и проектном офисе акимата Алматы, в мегаполисе продолжается реализация проекта "Единая система видеомониторинга" (ЕСВМ).

Главной задачей проекта ЕСВМ является объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе для формирования видеоаналитики в режиме реального времени и многоразового использования получаемых видеопотоков под разные задачи.

Видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т. д.

Видеомониторинг в Алматы
Видеомониторинг в Алматы. Фото: акимат Алматы

Видеомониторинг в Алматы
Видеомониторинг в Алматы. Фото: акимат Алматы

В настоящее время ведется работа по выводу видеопотоков с 603 государственных и 906 частных объектов в ЕСВМ.

На сегодня в Единой системе видеомониторинга выведено 45 тысяч видеокамер.

Во втором квартале т. г. дополнительно установлено 300 аппаратно-программных комплексов интеллектуальной системы безопасности "Сергек".

Отмечается, что в городе функционирует 1641 комплекс "Сергек", состоящий из 9034 видеокамер.

Напомним, ранее в пресс-службе "Sergek group" проанализировали поведение водителей на проспекте Аль-Фараби в Алматы за неделю. Отмечается, что из 66 тыс. водителей агрессивно вели себя 22 тыс. автомобилей, среди которых почти 6 тысяч - водители такси.

Добавим, в начале октября в Алматы серия краж попала на видео - подозреваемый был задержан. Как оказалось, ранее он был судим.

В конце сентября правоохранители рекомендовали владельцам ночных заведений в Медеуском районе Алматы усилить охрану и установить камеры видеонаблюдения - по причине высокой частоты преступлений, совершаемых в кафе, ресторанах и ночных клубах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2179349-45-tysyach-kamer-podklyuchili-k-edinoy-sisteme-videomonitoringa-almaty/

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