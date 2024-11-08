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В кабинетах поликлиник установят камеры для фиксации приема пациентов

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Кабинет врача
Кабинет врача. Иллюстративное фото: Blue Images/Getty Images

Для идентификации пациентов в поликлиниках установят камеры, которые будут распознавать лица через Face ID. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения в СЦК, передает корреспондент NUR.KZ.

Специальные веб-камеры появятся в поликлиниках Казахстана для идентификации пациентов уже с 2025 года.

"Face ID - это собственная разработка Минздрава. Там два способа (идентификации пациентов - прим. ред.): через Face ID или цифровые документы eGov - там есть шестизначный код или QR-код. Никаких затрат на это нужно: просто сделать интеграцию. Face ID - это наша разработка, тут не было потрачено государственных средств. Мы сделали это за три недели.

Но медорганизации обязаны будут закупать веб-камеры, чтобы идентифицировать пациента. Камеры стоят от 3-4 тысяч тенге. Но если дорогая и серьезная, то от 15 тысяч тенге. Мы тестировали камеры стоимостью около 4 тысяч тенге, и они работают нормально, бесперебойно", - сообщил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила такую меру борьбой с приписками.

Ведь еще летом, после выявленных аудитом нарушений в работе Минздрава, министр Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

Также в конце октября глава МЦРИАП рассказал, когда в Казахстане улучшат защиту медицинских данных казахстанцев. По его словам, ведомство будет предлагать соответствующие поправки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2184966-v-kabinetah-poliklinik-ustanovyat-kamery-dlya-fiksacii-priema-pacientov/

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