На улицах, вокзалах и в ТРЦ: как новые камеры распознают лица казахстанцев (видео)

Национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц запущена в двух городах Казахстана, а именно в Астане и Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, проект разработан совместно Министерством внутренних дел, Комитетом национальной безопасности и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также "компьютерное зрение" позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт", - отмечается в публикации.

Под пристальным вниманием "умных" камер находятся ЖД-вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.

"Цифровые "сторожи" уже показали свою эффективность. Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших.

При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц", - сообщают правоохранители.

Внедряемые технологии - новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность, утверждают в МВД.

Отмечается, что подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции. В дальнейшем планируется поэтапное расширение видеомониторинга с увеличением количества камер.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день вне зависимости от формы собственности в стране имеется 1 млн 359 тысяч видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.

"Инновационные возможности - большое подспорье в противодействии преступности и обеспечении общественной безопасности в местах массового скопления людей. Главная цель внедряемых систем - создать условия, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным в обществе, где царит закон и порядок", - резюмируют правоохранители.

Напомним, ранее в конце октября сообщалось, что 45 тысяч камер подключили к Единой системе видеомониторинга Алматы. Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

1 ноября стало известно, что видеонаблюдение с ИИ введут в казахстанской армии. Благодаря проекту, в Минобороны рассчитывают усилить обеспечение безопасности и обороноспособности военных объектов.

8 ноября вице-министр здравоохранения сообщил, что для идентификации пациентов в поликлиниках Казахстана с 2025 года установят камеры, которые будут распознавать лица через Face ID.