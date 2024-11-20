Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На улицах, вокзалах и в ТРЦ: как новые камеры распознают лица казахстанцев (видео)

Опубликовано:

Видеонаблюдение с распознаванием лица
Видеонаблюдение с распознаванием лица. Кадр из видео: polisia.kz

Национальная система видеомониторинга с распознаванием лиц запущена в двух городах Казахстана, а именно в Астане и Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, проект разработан совместно Министерством внутренних дел, Комитетом национальной безопасности и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также "компьютерное зрение" позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт", - отмечается в публикации.

Под пристальным вниманием "умных" камер находятся ЖД-вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.

"Цифровые "сторожи" уже показали свою эффективность. Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших.

При помощи системы видеоаналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц", - сообщают правоохранители.

Внедряемые технологии - новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность, утверждают в МВД.

Отмечается, что подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции. В дальнейшем планируется поэтапное расширение видеомониторинга с увеличением количества камер.

Ведомство отмечает, что на сегодняшний день вне зависимости от формы собственности в стране имеется 1 млн 359 тысяч видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.

"Инновационные возможности - большое подспорье в противодействии преступности и обеспечении общественной безопасности в местах массового скопления людей. Главная цель внедряемых систем - создать условия, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным в обществе, где царит закон и порядок", - резюмируют правоохранители.

Напомним, ранее в конце октября сообщалось, что 45 тысяч камер подключили к Единой системе видеомониторинга Алматы. Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

1 ноября стало известно, что видеонаблюдение с ИИ введут в казахстанской армии. Благодаря проекту, в Минобороны рассчитывают усилить обеспечение безопасности и обороноспособности военных объектов.

8 ноября вице-министр здравоохранения сообщил, что для идентификации пациентов в поликлиниках Казахстана с 2025 года установят камеры, которые будут распознавать лица через Face ID.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190048-na-ulicah-vokzalah-i-v-trc-kak-s-pomoshchyu-kamer-raspoznayut-lica-kazahstancev-pokazali-v-mvd-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie