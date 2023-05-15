В Казахстане придумали, как заставить блогеров платить налоги

Блогер. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Айдос Сарым в кулуарах мажилиса разъяснил норму, которой будет регулироваться деятельность блогеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проекте закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Сегодня депутаты мажилиса приняли документ в работу.

"Сюда (в законопроект об онлайн платформах – прим. ред.) мы вносим понятие инфлюэнсер. Это люди, которые имеют достаточно большую социальную поддержку, базу, которые через это зарабатывают деньги, которые могут влиять на мнение, которые продают товары, пользуясь своей известностью", – заявил депутат в кулуарах палаты.

По его словам, они должны будут в случае принятия законопроекта платить налоги.

"Они должны помечать свой контент, чтобы люди понимали: вот это его личная позиция, а вот это является рекламой, за которую он получает деньги. Мы никого не собираемся "убивать". Два года назад меня буллили и троллили, когда был законопроект о кибербуллинге. В том числе за то, что якобы мы задушим понятие социальных сетей. Ничего этого не произошло", – привел он аналогии.

Здесь же, отметил депутат, только налоговые отношения, есть вопрос справедливости, честности.

"Мы должны защищать своих людей. Многие граждане лишились своих денег из-за пирамид и прочих вещей. Этот закон является рамочным", – пояснил мажилисмен.

На уточняющий вопрос о том, должна ли будет, например, блогер, более известная как Мамасита, которая продает красные ниточки, платить налоги, депутат коротко ответил так: "Да. У нее должен быть счет. Налоговый инспектор должен видеть, что туда поступают деньги. И с этого должны платиться налоги и так далее".

Напомним, ранее депутат мажилиса Константин Авершин предложил отправить казахстанских блогеров в армию. По его словам, данная мера позволит лицам, действительно заинтересованным в правдивом освещении аспектов прохождения военной службы, из числа блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения, самим окунуться в атмосферу армии. А общество сможет получить альтернативные репортажи из рядов Вооруженных сил РК.

Между тем в начале мая депутат мажилиса Анас Баккожаев призвал прописать ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. По его словам, блогеры не отвечают за свои слова и поступки из-за того, что их статус не определен в законодательстве.

"Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2020609-v-kazahstane-pridumali-kak-zastavit-blogerov-platit-nalogi/