Прописать ответственность блогеров в законах Казахстана просит депутат

Девушку снимают на камеру. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Анас Баккожаев на пленарном заседании палаты призвал прописать ответственность блогеров за распространяемую ими информацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Анас Баккожаев заявил, что те, кто считает себя блогерами, это "люди, которые не проверяют достоверность информации, не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности".

"Мы не можем сказать, что большая часть тех, кто считает себя блогерами, правильно понимают, что такое блог, но многие пользуются своей репутацией, регалиями и под видом оказания помощи народу организовывают различные хайпы в соцсетях.

Все мы прекрасно знаем, что именно эти блогеры стали причиной финансовых пирамид. Столько людей доверились этим мошенникам, сколько из них потеряли свое здоровье и лишились жилья. На чей совести все это?" – задался он вопросом.

Депутат заявил, что блогеры не отвечают за свои слова и поступки.

"Это опасное явление. И все это из-за того, что статус блогеров не определен в законодательстве. Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается.

Настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощутить не только журналисты, но и блогеры. Этот вопрос нужно срочно рассмотреть, так как количество блогеров, которые не осознают свою ответственность, с каждым днем растет", – резюмировал мажилисмен.

Ранее депутат мажилиса Константин Авершин предложил отправить казахстанских блогеров в армию. По его словам, данная мера позволит лицам, действительно заинтересованным в правдивом освещении аспектов прохождения военной службы, из числа блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения, самим окунуться в атмосферу армии. А общество сможет получить альтернативные репортажи из рядов Вооруженных сил РК.

Добавим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, блог – это веб-сайт или интернет-ресурс, на котором человек или компания ведут свои записи, делятся мыслями и убеждениями. Человека, который ведет подобный блог, называют блогером. Отмечается, что публикации в блогах в основном состоят из текста, но изображения, аудио и видео являются в них важными элементами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019149-propisat-otvetstvennost-blogerov-v-zakonah-kazahstana-prosit-deputat/