Штрафовать блогеров за распространение ложной информации планируют в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса инициировали поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы, передает корреспондент NUR.KZ.

Самая главная норма законопроекта "О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы" касается ответственности за размещение и распространение ложной информации в сфере онлайн-платформ.

Документом разграничивается подсудность рассмотрения административных дел, определяются должностные лица, имеющие право составлять протоколы об административных правонарушениях.

Но главная новелла проекта закона – введение самостоятельной статьи 456-2 КоАП "Размещение, распространение ложной информации".

Обосновывают разработчики необходимость введения данной статьи в КоАП тем, что факты распространения дезинформации (фейковой информации) получают все более широкое распространение.

"Видится целесообразным установить за распространение ложной информации, если данные деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, административную ответственность с определением санкции в виде штрафа", – сказано в сравнительной таблице.

Там же расписаны санкции новой статьи.

Так, согласно сравнительной таблице, представленной на сайте мажилиса, размещение, распространение ложной информации в СМИ, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством РК, влечет штраф:

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 30 МРП (103 тыс. тенге),

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (172,5 тыс. тенге),

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Если правонарушение было совершенно повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штрафы вырастают:

для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – до 50 МРП (172,5 тыс. тенге);

для субъектов среднего предпринимательства – до 100 МРП (345 тыс. тенге);

для субъектов крупного предпринимательства – до 200 МРП (690 тыс. тенге).

Размещение, распространение ложной информации на онлайн-платформах влечет штраф:

на физических лиц - 20 МРП (69 тыс. тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – 30 МРП (103 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – 50 МРП (172 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (345 тыс. тенге).

"Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные инфлюенсерами (блогерами), влекут штраф на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (138 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 80 МРП (276 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (345 тыс. тенге)", – сказано в документе.

При этом отмечается, что под инфлюенсером (блогером) понимается пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию на онлайн-платформах, адресованную неопределенному кругу лиц, в целях предпринимательской деятельности.

Отметим, как пишет МИА "Казинформ", ссылаясь на данные мажилиса, только в 2022 году Центром анализа и информации выявлено 278 нарушений, связанных с распространением ложной информации. Из них 247 распространялись на различных новостных сайтах, 83 - в Facebook, 74 - в Instagram, 56 - в Telegram, 7- в TikTok, 27- в YouTube, 31 - на других интернет-площадках.

За ушедший год МВД направило письма-уведомления о 195 случаях распространения дезинформации.

А в мае генеральный прокурор РК Берик Асылов в своем официальном ответе на депутатский запрос сообщал, что с начала 2023 года органами внутренних дел было зарегистрировано 29 досудебных расследований по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

"Из них направлено в суд 1 дело, прекращено 8 (в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения), прерваны сроки досудебного расследования по 8 уголовным делам (не установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение), в производстве – 12 дел", – говорится в ответе генпрокурора.

При этом напомним, что за распространение ложной информации в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 2 этой же статьи гласит, что то же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 3, деяния, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 4, те же деяния, совершенные:

преступной группой; в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий, –

наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022448-shtrafovat-blogerov-za-rasprostranenie-lozhnoy-informatsii-planiruyut-v-kazahstane/