Новый интернет от Amazon может появиться в Казахстане

На конференции по цифровой инклюзии и трансформации ЭСКАТО ООН глава Минцифры заявил о появлении нового спутникового интернета в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Будет подписан ряд соглашений, в том числе одно из них – с Amazon Kuiper.

Это спутниковое решение предоставления спутникового интернета, аналоги Starlink, развивая конкуренцию в этом направлении, мы можем получать более качественные услуги для граждан по приемлемой цене", - сообщил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Добавим, в конце июля аналитики Евразийского банка развития сообщили, что Казахстан оказался лучшим среди стран ЕАЭС по доступности интернета населению - 90,9% наших граждан имеют к нему доступ.

Однако при этом Казахстан значительно уступает в скорости интернета среди стран ЕАЭС, расположившись на четвертом месте. Ниже нашей страны в данном рейтинге только Армения, Туркменистан и Таджикистан.

Вместе с тем, в июне глава МЦРИАП Жаслан Мадиев заявлял, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета. При этом премьер-министр Олжас Бектенов тогда обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и дал поручения.

Перед этим, в мае, в Министерстве цифрового развития признали наличие проблем с интернетом по Казахстану.