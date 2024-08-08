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Youtube перестал работать в некоторых регионах России, сообщают СМИ

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Лого YouTube
Лого YouTube. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

У российских пользователей в некоторых регионах страны перестал открываться YouTube. Причем не работает как мобильное приложение, так и десктопная версия. Но зайти можно с VPN.

Как сообщает РБК, YouTube полностью перестал открываться у большого количества пользователей в России. Отмечается, что по данным сервиса Сбой.рф фиксируется свыше 5 тыс. жалоб, пользователи сообщают, что видеохостинг не работает.

По данным РИА Новости, видеохостинг перестал работать на компьютерах. Так, при попытке перехода на сайт появляется уведомление об отсутствии соединения.

Telegram-канал SHOT пишет, что не работает как мобильное приложение YouTube, так и его десктопная версия. Однако посмотреть видео все же можно, воспользовавшись VPN.

На днях мы писали, что тысячи россиян жалуются на проблемы с доступом к YouTube. При этом местные власти советовали россиянам переходить на "отечественные аналоги".

Сообщалось, что видео с YouTube в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser (штатный браузер для Android-оболочки смартфонов Xiaomi). Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга.

При этом в конце июля в России анонсировали значительное замедление работы YouTube. Тогда сообщалось, что скорость загрузки YouTube у россиян может снизиться сначала до 40%, а позже - и до 70%.

Напомним, в марте 2022 года сообщалось, что YouTube могут заблокировать вслед за Instagram в России. Видеохостинг намеревались заблокировать, если руководство компании не выполнит требования Роскомнадзора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2146302-youtube-perestal-rabotat-v-nekotoryh-regionah-rossii-soobshchayut-smi/

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