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Значительное замедление работы YouTube анонсировали в России

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Лого YouTube
Лого YouTube. Фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

Скорость загрузки YouTube у россиян может снизиться до 40% до конца этой недели и до 70% - к концу следующей. Об этом заявил глава комитета Госдумы в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Замедление скорости работы YouTube в России анонсировал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Эта мера коснется только "десктопных" версий. Мобильную связь она пока не затронет", - отмечается в посте политика.

Такой шаг, по словам Хинштейна - вынужденный, который, в первую очередь, направлен против администрации иноресурса, а не против россиян.

В посте отмечается также, что "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube.

"Поэтому дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно", - заявил Александр Хинштейн.

Напомним, в марте 2022 года сообщалось, что YouTube могут заблокировать вслед за Instagram в России. Видеохостинг намеревались заблокировать, если руководство компании не выполнит требования Роскомнадзора.

Напомним также, что ранее Роскмонадзор по требованию Генпрокуратуры РФ официально внес Instagram в список запрещенных на территории РФ сайтов. С 14 марта социальная сеть недоступна жителям России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2139874-znachitelnoe-zamedlenie-raboty-youtube-anonsirovali-v-rossii/

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