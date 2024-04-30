TikTok могут запретить в странах Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что на территории Евросоюза может быть заблокирована социальная сеть TikTok, передает Politico.

Глава Еврокомиссии допустила блокировку соцсети TikTok на территории Евросоюза. Заявление прозвучало на фоне обсуждения блокировки данной соцсети в США.

"Это не исключено", - сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая на дебатах в нидерландском Маастрихте в понедельник вечером.

Она также напомнила, что Еврокомиссия была в числе первых, кто запретил своим сотрудникам устанавливать TikTok на рабочие телефоны

"Мы точно знаем об опасности TikTok", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в феврале прошлого года сотрудников Еврокомиссии попросили удалить TikTok с тех устройств, на которых они выполняют вход в рабочие приложения. Такие меры принимаются для обеспечения кибербезопасности ЕК.

Месяц назад сообщалось, что TikTok предлагалось заблокировать в России. А в Кыргызстане уже ограничили доступ к TikTok.

В марте сообщалось, что законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok намерен подписать и президент США Джо Байден.

В конце апреля стало известно, что сенат США принял закон, запрещающий деятельность TikTok на территории Штатов.

В Казахстане вопрос с блокировкой соцсети TikTok поднимался еще год назад. Депутат Аманжол Алтай в своем депутатском запросе поднял вопрос о воспитании детей и высказался о вреде соцсети TikTok.

"Работающую в Казахстане без ограничений социальную сеть TikTok следует запретить среди несовершеннолетних", - заявил тогда он.

Недавно глава Министерства культуры и информации Аида Балаева высказалась о возможной блокировке ТikTok в Казахстане, указав на увеличившиеся факты мошенничества в соцсети.

Позже на заявление казахстанского министра отреагировали в администрации TikTok, подчеркнув, что удивлены позицией Министерства культуры и информации о возможной блокировке соцсети.