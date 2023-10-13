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30 лет независимости Казахстана

Во сколько обойдется сельским школам интернет SpaceX, рассказал глава Минцифры

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Класс информатики
Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МЦРИАП на брифинге в рамках форума Digital Bridge рассказал о планах обеспечить доступ сельским школам к интернету за счет технологий SpaceX Илона Маска, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что речь идет о малокомплектных сельских школах, где учатся не более 100 человек.

"Понятно, что вы говорите о количестве юзеров, но мы договорились о покупке именно энтерпрайз-решения, которое намного большее количество имеет возможность подключить. Это реально позволит решить проблему интернета в сельских школах. В 10 школах мы пропилотировали это решение (интернетом от SpaceX – прим. ред.), очень отрадно встретили это нововведение и учителя, и ученики, поэтому это уже апробировали, и мы дальше будем распространять по всему Казахстану", – добавил министр.

Он сообщил, что стоимость будет для школ ниже, чем нынешняя спутниковая связь.

"В источниках говорят о стоимости, основываясь на прайс-листах, которые предоставляет сам SpaceX, мы же будем заключать корпоративный контракт – сейчас условия подытоживаются, мы взяли две недели на финализацию и подписание контракта, после двух недель я вам все условия раскрою. Это государственные деньги – поэтому мы обязательно доведем до вас всю информацию о стоимости данных услуг. Приблизительная сумма сегодняшних переговоров варьируется в размере около 200 долларов за точку – это ежемесячная оплата. В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь услуга.

Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в 4 мегабита в секунду, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5-3 млн тенге тратят наши акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет сегодня", – подчеркнул министр.

По информации на сайте Британской энциклопедии, SpaceX – американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году Илоном Маском. Это первая частная компания, успешно запустившая и вернувшая космический корабль с околоземной орбиты, а также первая запустившая пилотируемый космический корабль и состыковавшая его с орбитой Земли.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Напомним, еще весной прошлого года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков рассказал, как будут устранять проблемы с доступом к интернету в отдельных регионах Казахстана.

Тогда он говорил, что проблему с доступом к интернету планируют решать в том числе с помощью спутников связи.

В сентябре учителя села Аккум Туркестанской области пожаловались на отсутствие интернета и связи, из-за чего им каждый день приходится ездить в соседние аулы, чтобы заполнить электронный журнал. Хороший сигнал они неожиданно поймали на пастбищах.

Также президент на республиканском съезде учителей заявил о проблеме скоростного интернета в школах – в частности, в сельской местности.

"В первую очередь нужно до 2027 года провести скоростной интернет во все школы, где его еще нет. При этом в каждой из них должна быть развернута соответствующая локальная сеть", – сказал глава государства.

Токаев сообщил, что для решения этого вопроса будет использован нацпроект "Доступный интернет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2040879-vo-skolko-oboydetsya-selskim-shkolam-internet-spacex-rasskazal-glava-mtsriap/

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