"Разгорелся скандал": очередную утечку данных казахстанцев прокомментировала депутат

На заседании мажилиса депутат Екатерина Смышляева прокомментировала вчерашнюю очередную утечку данных казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера в медиапространстве разгорелся очередной скандал с утечкой персональных данных наших граждан. Утечку обнаружили на иностранных ресурсах. Это очередное следствие прямого игнорирования требований законов крупными, далеко не бедными компаниями. Мы ежедневно доверяем им чувствительную информацию с надеждой, что она будет в безопасности.

Новости об утечке личной информации казахстанцев можно встретить в лентах почти ежедневно. И это вызывает справедливое возмущение граждан. Настораживает то, как меняется ее качество и степень конфиденциальности. Если раньше речь шла об адресах и телефонах, то сегодня по тем же схемам утекают медицинские данные, банковская информация, то есть сведения, являющиеся тайной", - заявила депутат.

Смышляева добавила, что законы по защите информации в Казахстане соответствуют мировым стандартам, однако, дело в их правоприменении.

К примеру, недавно вступил в силу Закон "О запрете на сбор бумажных копий удостоверений". При этом, как считает депутат, никто не пересмотрел правила работы вокзалов и гостиниц - бумажные копии продолжают собирать повсеместно.

"Еще один недавний пример с утечкой данных студентов вызвал вопрос: когда уполномоченный орган последний раз оценивал и пересматривал перечень медицинской информации, которая подлежит сбору и хранению?

Получая аккредитацию, регистрируясь на сайтах, оформляя дисконтные карты, граждане заполняют формы на несколько листов по принципу "всегда так было".

Слабое администрирование и игнорирование требований информационной безопасности сходит с рук, поскольку информированность граждан о своих цифровых правах все еще остается низкой", - заявила депутат.

Для решения проблем депутат Смышляева предложила увеличить штат в органах по вопросам защиты персональных данных или перераспределить их функции, провести ревизию подзаконных актов, усилить адмтребования по обороту персональных данных и истребования информации, а также обеспечить информирование граждан о правилах обращения с данными.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев - бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.

Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.

В министерстве также напоминали, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Позже в комитете информационной безопасности, отвечая на вопрос, можно ли сменить ИИН, если ваши данные попали в общий доступ, заявили, что такая процедура не имеет смысла.

"Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту, это бессмысленный способ, скажу вам. Где гарантия, что после того, как вы смените, опять не произойдет утечка? Достаточно, наверное, быть более критичным к этому вопросу, и быть готовым", - сообщили в ведомстве.

В октябре в МЦРИАП заявили, что они заблокировали деятельность восьми Telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным казахстанцев.

А в начале года стало известно, что в Сети продают базу казахстанских телефонных номеров, купить которую можно буквально за пару тысяч тенге. В Минцифры отметили, что распространять личные данные незаконно.

Накануне также сообщалось, что в Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая была разработана китайской компанией. Ситуацию прокомментировали в МЦРИАП.