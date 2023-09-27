Можно ли сменить ИИН в Казахстане, если он оказался в общем доступе

В кулуарах мажилиса глава комитета МЦРИАП рассказал, может ли гражданин Казахстана сменить ИИН, если он оказался в общем доступе при утечке данных или их мошенническом получении, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в рамках казахстанского законодательства возможность смены ИИН не предусмотрена. По его мнению, такая опция не имеет смысла.

"Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту, это бессмысленный способ, скажу вам. Где гарантия, что после того, как вы смените, опять не произойдет утечка? Достаточно, наверное, быть более критичным к этому вопросу, и быть готовым", – заявил Адбикаликов.

Отметим, что сегодня в мажилисе в первом чтении одобрили законопроект касательно информационной безопасности в стране – одна из его мер предполагает запретить собирать копии удостоверяющих личность документов у казахстанцев без необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев – бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.

Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.

В министерстве также напоминали, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Сегодня вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков рассказал, как Telegram-бот мог получить личные данные казахстанцев.

"Мы предполагаем, что одним из источников может выступать сервис, запрещенный в Казахстане, по выдаче таких сведений по номеру телефона. Касательно адресов, которые выдает бот, в основном, это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая информация. Предполагаем, что она может быть также из общедоступных сервисов, таких как доставка еды или товаров", – пояснил вице-министр.

МЦРИАП направило в Минкультуры и информации заявку по блокировке этих сервисов.