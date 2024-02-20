На информацию об утечке данных казахстанцев китайским кибершпионам отреагировали в МЦРИАП

В Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая была разработана китайской компанией. Ситуацию прокомментировали в МЦРИАП, передает NUR.KZ.

Как сообщает Cybernews, неизвестные якобы опубликовали на GitHub документы китайского правительства о наступательных кибероперациях с помощью шпионского программного обеспечения, разработанного компанией I-Soon.

Предположительно, злоумышленники могут атаковать устройства Android и iOS, получая любую конфиденциальную информацию: данные GPS, контакты, медиафайлы и аудиозаписи в реальном времени.

Кроме того, в размещенной документации говорится и об от утечке конфиденциальных данных некоторых операторов связи, работающих в Казахстане.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, ведомство совместно с КНБ РК проводится анализ полученных материалов.

"На сегодняшний день Министерством совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан проводится анализ полученных материалов.

По итогу анализа будут проведены внеплановые проверки в соответствующих организациях на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, а также информационной безопасности", – рассказали в МЦРИАП.

В ведомстве также порекомендовали казахстанцам соблюдать рекомендации по кибербезопасности при использовании онлайн-платформ и интернет-ресурсов иностранных государств:

используйте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашей личной информации;

обновляйте программное обеспечение на своих устройствах, так как новые версии часто содержат исправления уязвимостей. Это защитит вас от возможных атак хакеров;

не отвечайте на подозрительные сообщения и не открывайте ссылки от незнакомых отправителей. Это может привести к установке вредоносных программ на ваше устройство;

используйте антивирусное программное обеспечение для защиты от вирусов и других угроз. Это поможет обезопасить ваше устройство от вредоносных программ;

не доверяйте свою личную информацию незнакомым сайтам и приложениям. Проверяйте репутацию сайтов и приложений перед тем, как предоставлять свою личную информацию;

используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к вашим аккаунтам;

проверяйте настройки конфиденциальности на своих социальных сетях и других онлайн-сервисах. Это поможет убедиться, что ваша личная информация доступна только тем, кому вы ее предоставляете.

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев – бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.

Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.

В министерстве также напоминали, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Позже в комитете информационной безопасности, отвечая на вопрос, можно ли сменить ИИН, если ваши данные попали в общий доступ, заявили, что такая процедура не имеет смысла.

"Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту, это бессмысленный способ, скажу вам. Где гарантия, что после того, как вы смените, опять не произойдет утечка? Достаточно, наверное, быть более критичным к этому вопросу, и быть готовым", – сообщили в ведомстве.

В октябре в МЦРИАП заявили, что они заблокировали деятельность восьми Telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным казахстанцев.

А в начале года стало известно, что в Сети продают базу казахстанских телефонных номеров, купить которую можно буквально за пару тысяч тенге. В Минцифры отметили, что распространять личные данные незаконно.