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Базу телефонных номеров казахстанцев продают за 2000 тенге в Сети

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Двое людей работают на ноутбуке
Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com

В Сети продают базу казахстанских телефонных номеров, купить которую можно буквально за пару тысяч тенге. Между тем в Минцифры отмечают: распространять личные данные незаконно, передает NUR.KZ.

Многие казахстанцы наверняка сталкивались с ситуацией, когда с незнакомых номеров приходила рассылка с информацией о ненужных товарах или услугах. Хорошо, если это всего лишь реклама, которая, может, и неприятна, но не несет угрозы. А если номером телефона и персональными данными воспользуются в более корыстных целях?

Объявление о продаже базы телефонных номеров казахстанцев корреспондент NUR.KZ нашел на одном из казахстанских сайтов объявлений. Его авторы указали в тексте, что за 2 тысячи тенге покупатель может стать обладателем базы объемом 10 тысяч номеров.

За большее количество номеров возможны скидки - опт, как и в любом рыночном предложении, предусматривает снижение цены.

Базу можно выбрать не только по городу или району, но и даже по предпочтительной аудитории.

Если что-то не будет работать, продавцы обещают вернуть деньги, но уверяют, что все работает без замечаний, а базы регулярно обновляются - первое обновление даже предлагают провести бесплатно.

Авторы объявления говорят, что все законно, а сбор номеров происходит с помощью парсинга - автоматического сбора и систематизации информации, размещенной на различных сайтах. К слову, зачастую мы сами оставляем свои данные на тех или иных сервисах и сайтах.

На самом деле, рассказывают в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сбор телефонной базы, как и ее продажа - незаконные действия.

"Это незаконно как со стороны лиц, которые собрали базу персональных данных и пытаются ее продать, так и со стороны тех, кто сделает такое приобретение и будет использовать эти данные в своих целях", - рассказал Адилетхан Кабдеш, руководитель управления по защите персональных данных Комитета по информационной безопасности МЦРИАП.

По его словам, такие ситуации регулируются сразу двумя статьями разных законов: статьей 7 Закона "О персональных данных и их защите" и статьей 79 КоАП РК.

Так, согласно пункту 1 статьи 79 КоАП РК, незаконные сбор и (или) обработка персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 10-ти, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20-ти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30-ти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 70 МРП.

Однако, как отмечает представитель Минцифры, для того, чтобы распространители персональных данных понесли ответственность, необходимо соответствующее обращение от пострадавших лиц.

То есть, если человек обнаружит себя в такой базе и напишет заявление, только тогда госорганы будут разыскивать виновных лиц и возбудят дело. А пока стоит самостоятельно позаботиться о своей цифровой безопасности.

Для этого в министерстве рекомендуют всегда требовать правовое основание для сбора и обработки персональных данных; не оставлять в сомнительных источниках и сервисах свои персональные данные, в том числе, и номер телефона, а также своевременно менять пароли на сайтах и сервисах и соблюдать приватность в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054437-0901-bazu-telefonnyh-nomerov-kazahstantsev-prodayut-za-2000-tenge-v-seti/

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