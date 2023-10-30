Около десятка Telegram-ботов, сливающих данные казахстанцев, заблокировал МЦРИАП

МЦРИАП заблокировал деятельность восьми Telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках проводимой работы по пресечению незаконной деятельности telegram-ботов, предоставляющих возможность получить доступ к персональным данным граждан Республики Казахстан, на сегодняшний день при взаимодействии с администрацией Telegram заблокирована деятельность восьми Telegram-ботов", – сообщает официальный сайт МЦРИАП.

Отмечается, что только на прошлой неделе ведомство пресекло деятельность Telegram-бота, который представлял серьезную угрозу конфиденциальности казахстанцев и безопасности их персональных данных.

В МЦРИАП призвали жителей страны не использовать и не популяризовать подобные Telegram-боты, а также не оставлять свои персональные данные в общедоступных источниках и соцсетях.

"Использование таких Telegram-ботов позволяет их владельцам получить доступ к персональным данным, таким как ID, имя, фамилия, никнейм, раздел "о себе" и язык, установленный в приложении. Кроме того, это может привести к утрате контроля над аккаунтом или параллельному использованию, такому как доступ к переписке и возможность отправки сообщений от имени пользователя", – предупредили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что бот в Telegram сливает данные казахстанцев – бот запросу выдает телефоны, адреса, ИИН и другие личные сведения о казахстанцах.

Тогда в МЦРИАП, ссылаясь на данные экспертов, сообщали, что Telegram-боты существуют 3 года и собирают информации из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.

В министерстве также напоминали, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Позже вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков рассказал, как Telegram-бот мог получить личные данные казахстанцев.

"Мы предполагаем, что одним из источников может выступать сервис, запрещенный в Казахстане, по выдаче таких сведений по номеру телефона. Касательно адресов, которые выдает бот, в основном, это информация с ранее имевших место утечек, устаревшая информация. Предполагаем, что она может быть также из общедоступных сервисов, таких как доставка еды или товаров", – пояснил вице-министр.

МЦРИАП направило в Минкультуры и информации заявку по блокировке этих сервисов.

Тогда же Руслан Абдикаликов, отвечая на вопрос, можно ли сменить ИИН, если ваши данные попали в общий доступ, заявил, что такая процедура не имеет смысла.

"Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту, это бессмысленный способ, скажу вам. Где гарантия, что после того, как вы смените, опять не произойдет утечка? Достаточно, наверное, быть более критичным к этому вопросу, и быть готовым", – заявил Адбикаликов.

Глава комитета информбезопасности МЦРИАП, комментируя утечку данных, заявил, что сейчас главное – научить людей распознавать мошенников.