Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Интернет в Токио все-таки лучше": вице-министр цифрового развития о связи в Казахстане

Опубликовано:

Вышка сотовой связи
Базовая станция. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков в кулуарах мажилиса заявил, что в Японии все лучше – и система оповещения, и интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Японии, где тоже есть проблемы с землетрясением, система оповещения работает давно и очень хорошо.

"Все правильно, в Японии вообще все лучшее. Конечно (и интернет там тоже лучше – прим. ред.). Я не противоречу своему министру. Я могу пояснить по той ситуации – когда министр озвучил, что в Астане связь лучше, чем в Токио, поясню, есть измерение, эти измерения ежемесячные и в тот месяц конкретно, когда у нас только началось внедрение 5G, составители рейтинга сказали, что в Астане в тот период конкретно качество связи было лучше, чем в Токио", – заявил в ответ Малик Олжабеков.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит выросла и нагрузка на сети операторов.

В сентябре глава МЦРИАП объяснил, почему ранее он заявил, что интернет в Астане лучше, чем в Токио.

"Мы опираемся на официальные рейтинги. Думаю ли я, что с качеством интернета есть вопросы? Да, я признаю, что у нас в Казахстане есть вопросы с качеством, поэтому мы перед операторами ставим четкие задачи. И я ежемесячно контролирую по установке базовых станций", – сказал он тогда.

Также Багдат Мусин рассказал, успеют ли операторы развернуть до конца 2025 года технологию 5G в Казахстане.

А в конце декабря глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов рассказал, как регулируются цены и тарифы операторов сотовой связи в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2057285-internet-v-tokio-vse-taki-luchshe-vitse-ministr-tsifrovogo-razvitiya-o-svyazi-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.