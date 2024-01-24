"Интернет в Токио все-таки лучше": вице-министр цифрового развития о связи в Казахстане

Вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков в кулуарах мажилиса заявил, что в Японии все лучше – и система оповещения, и интернет, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Японии, где тоже есть проблемы с землетрясением, система оповещения работает давно и очень хорошо.

"Все правильно, в Японии вообще все лучшее. Конечно (и интернет там тоже лучше – прим. ред.). Я не противоречу своему министру. Я могу пояснить по той ситуации – когда министр озвучил, что в Астане связь лучше, чем в Токио, поясню, есть измерение, эти измерения ежемесячные и в тот месяц конкретно, когда у нас только началось внедрение 5G, составители рейтинга сказали, что в Астане в тот период конкретно качество связи было лучше, чем в Токио", – заявил в ответ Малик Олжабеков.

В июле на совещании по развитию Астаны президент спросил у главы Минцифры, почему в городе интернет и сотовая связь оставляют желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе: радиофобы и низкие тарифы на интернет.

Позже Мусин заявил, что рост потребления трафика в стране сильно вырос с развитием новых социальных сетей, а значит выросла и нагрузка на сети операторов.

В сентябре глава МЦРИАП объяснил, почему ранее он заявил, что интернет в Астане лучше, чем в Токио.

"Мы опираемся на официальные рейтинги. Думаю ли я, что с качеством интернета есть вопросы? Да, я признаю, что у нас в Казахстане есть вопросы с качеством, поэтому мы перед операторами ставим четкие задачи. И я ежемесячно контролирую по установке базовых станций", – сказал он тогда.

Также Багдат Мусин рассказал, успеют ли операторы развернуть до конца 2025 года технологию 5G в Казахстане.

А в конце декабря глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов рассказал, как регулируются цены и тарифы операторов сотовой связи в Казахстане.